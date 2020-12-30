«Договорняк кончается в 2020 году»: депутат Мосгордумы заявила об угрозах арестом

Сегодня на заседании Мосгордумы депутат Елена Шувалова заявила об угрозах арестом. По ее словам, речь идет о возможных действиях, если не захочет договариваться. Подробности Шувалова не уточнила.

«Мне тут один высокопоставленный представитель власть предержащих сказал: «Договорняк кончается в 2020 году. В 2021, Елена Анатольевна, раз вы не хотите договариваться, мы будем арестовывать», – сказала Шувалова. – Ну что ж, дождемся 2021».

На вопрос спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, какое отношение это имеет к вопросам ведения заседания, депутат ответила: «Это вы меня спровоцировали».

При этом Шувалова вновь потребовала от председателя городского парламента вывести на экраны изображения видеокамер всех участников дистанционного заседания. «Техническая возможность – без проблем, это сделать элементарно», – подчеркнула она.

Шапошников на эту просьбу не отреагировал.

Ранее на дистанционных заседаниях Мосгордумы Шувалова обращалась с аналогичным требованием, объяснив, что отсутствие трансляции дает возможность некоторым депутатам не присутствовать на заседании, при этом кнопки для голосования за них могут нажимать помощники.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.12.20

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