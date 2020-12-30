«Идиотская ситуация»: депутаты Мосгордумы остались без необходимого ПО

Сегодня на заседании Московской городской думы прозвучали обвинения в адрес аппарата парламента по поводу лишения депутатов необходимого для работы компьютеров программного обеспечения. Говорить на эту тему глава аппарата Всеволод Тимофеев отказался, назвав вопрос «не очень конкретным».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблеме с установкой программного обеспечения сегодня на заседании думы в ходе обсуждения вопроса о смете думских расходов на 2021 год заявил депутат от КПРФ Олег Шереметьев.

«Когда вы вступали в свою должность, я ставил вас в известность о сложившейся идиотской ситуации с программным обеспечением, когда самое необходимое для депутатской деятельности ПО на устанавливается», – отметил парламентарий.

По его словам, все закупленные пакеты ПО установлены на компьютеры сотрудников аппарата, а депутатам предложили только те программы, которые можно поставить бесплатно. «На рабочем компьютере стоит только бесплатный аналог pdf с очень ограниченным количеством функций», – заявил Шереметьев.

Однако глава аппарата Тимофеев говорить в прямом эфире трансляции заседания отказался, обвинив попутно Шереметьева, что депутат не нашел времени «повстречаться с тем, чтобы эти вопросы решить». «То, о чем вы говорите – это не очень конкретно», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.12.20

«Не сдулись!» Тихановская заявила о реструктуризации протеста в Белоруссии. / «Договорняк кончается в 2020 году»: депутат Мосгордумы заявила об угрозах арестом. / Владимир Путин подписал пакет меняющих многое законов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»