В Мосгордуме пообещали «силами аппарата» мониторить блогосферу и фотографировать депутатов

Численность аппарата Московской городской думы на данный момент составляет 310 человек, при этом в 2020 году для выполнения части работ были наняты сторонние компании. С января 2021 года аппарат будет своими силами решать эти вопросы, пообещал его руководитель Всеволод Тимофеев сегодня на заседании столичного парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о численности аппарата к Тимофееву сегодня на заседании Мосгордумы обратилась депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева. Народный избранник поинтересовалась, по какой причине аппарат через конкурсные процедуры за бюджетный счет нанимает компании, которые наполняют медиатеку думы и отслеживают публикации в блогосфере. «Это работа всего для нескольких человек, – подчеркнула Енгалычева. – При существующей численности сотрудников можно себе позволить взять два-трех, которые выполняли бы наполнение фотобанк и мониторинг блогосферы».

В ответ Тимофеев пояснил, что все действующие контракты заканчиваются в декабре 2020 года, и с 1 января думе «придется как-то эти вопросы решать, эти вещи делать силами аппарата».

Напомним, в Мосгордуму избираются 45 депутатов, которые должны представлять интересы многомиллионного населения столицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.12.20

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