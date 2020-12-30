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Среда, 30 декабря 2020, 17:39 мск

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«Он председатель, а не хозяин думы»: спикеру Мосгордумы поставили в упрек квадратные метры

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пользуется всем третьим этажом здания городского парламента. Об этом сегодня заявила депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева, поинтересовавшись у главы думского аппарата, сколько квадратных метров отведено для обеспечения работы спикера.

«Сколько кабинетов находится в распоряжении председателя думы на целом третьем этаже? – спросила Енгалычева. – Какая фактическая площадь находится в пользовании нашего дорогого председателя? Он у нас вообще-то согласно уставу и закону председательствующий, а не хозяин думы».

Отвечать на этот вопрос глава аппарата столичного парламента Всеволод Тимофеев отказался. «Данный вопрос не имеет отношения к смете думы. Для справки могу сказать, что председатель думы распоряжается одним кабинетом», – заявил он.

«Как же не имеет? – с улыбкой переспросила Енгалычева. – У нас каждый кабинет обслуживается, на него затрачиваются денежные средства, элементарно даже по уборке, освещению. Это прямой вопрос сметы думы – сколько денег тратится на каждого депутата: рядового и председательствующего».

Енгалычева подчеркнула, что спикер «занимает целый этаж», но непонятно, на каком основании. «Он не хозяин думы, он всего лишь ведет заседания. Так что я все-таки прошу вас ответить на этот вопрос, – настойчиво сказала депутат. – Какую площадь занимает председатель со всеми его помощниками и секретарями, раздутом под него штатом, потому что эти средства заложены в смете думы».

В ответ Тимофеев с удовлетворением сообщил, что аппарат Мосгордумы передал эксплуатацию зданий и сооружений в финансово-хозяйственное управление мэра и правительства Москвы. «Поэтому в данной смете ни одной копейки на содержание наших зданий и сооружений не заложено», – подытожил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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