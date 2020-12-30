«Это проще простого»: Мосгордума завершила 2020 год предложением спикеру уйти в отставку

На последнем в 2020 году заседании Мосгордумы спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову предложили добровольно уйти в отставку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой выступил депутат от КПРФ Олег Шереметьев после голосования по вопросу о смете расходов аппарата думы на 2021 год.

«Я бы хотел коллеге Шапошникову предложить сделать так, чтобы все проголосовали за смету, – заявил Шереметьев. – Это проще простого: подайте в отставку с поста председателя, и я с удовольствием проголосую за смету. Я думаю, все остальные тоже».

Шапошникова не отреагировал на это предложение.

В первом чтении смету расходов поддержало 26 депутатов, против голосовали 8, воздержались 6. С учетом заявлений отсутствующих на заседании депутатов смету одобрило 27 народных избранников, против 8, воздержались 7.

После объявления результатов всех поименных голосований и видеоролика с благодарностью актера Василия Ланового за присвоение ему звания почетного гражданина Москвы, Шапошников закрыл последнее в уходящем году заседание городской думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.12.20

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