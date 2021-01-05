Хуже, чем в 2020-м: россияне назвали главные страхи нового года

Граждане России опасаются, что 2021 год окажется еще хуже, чем предыдущий. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервис SuperJob, которые цитирует РИА «Новости».

Согласно итогам исследования, 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% опасаются безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких.

«Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, – 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют», – говорится в исследовании.

В то же время 22% россиян заявили, что не испытывают страхов в отношении 2021 года. Примечательно, что самые бесстрашные – молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%). «Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей – о закрытых границах (7%)», – отмечают эксперты.

Кроме этого, как следует из итогов опроса, женщины чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.

Как сообщал «Новый День», ранее подобные данные были опубликованы НИУ ВШЭ. 37% респондентов заявило, что боится потерять работу, 21% – невыплаты зарплат и пенсий. Кроме этого, еще 17% опасались рост цен «на регулярно покупаемые товары и услуги», 4% – обесценения денежных сбережений.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.01.21

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