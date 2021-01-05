Правительство сохранило размер пособий по безработице на уровне 2020 года

В России в 2021 году размер пособий по безработице сохранится на уровне прошлого года. Постановление об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. Как предполагается, первые три месяца гражданину, потерявшему работу, будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей, говорится в документе.

Напомним, максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 000 до 12 130 рублей в марте 2020 года в качестве меры поддержки безработных во время коронавирусного карантина. В конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

Как сообщал «Новый День», глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в конце декабря заявил, что безработица в России постепенно сокращается: в ноябре ее уровень составил 6,1%, против 6,4% несколькими месяцами ранее. Сохранению численности занятых в малом бизнесе помогли кредиты, которые подлежат списанию при условии отсутствия сокращения штата. По словам министра, сейчас такие меры поддержки позволяют сохранить 5,4 млн рабочих мест.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.01.21

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