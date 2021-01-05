«Хотелось передать американцам, где у нас какие жучки в посольствах…» Песков рассказал об отношении Путина к Западу

Президент РФ Владимир Путин «по-прежнему очень хорошо относится к Западу». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву.

Песков отметил, что после развала Советского Союза Россия надеялась на дружественные отношения с Западом, но ее не приняли. «Мы не устраивали их как равноправные партнеры. Они не хотят нас видеть как равноправных. Нам хотелось быть романтиками (после развала СССР). Хотелось передать американцам, где у нас какие жучки в американских посольствах. Очень хотелось. Хотелось сказать: «Теперь-то мы освободились от наручников коммунизма. Теперь нет Советов, и мы будем с вами жить дружно!». Но они сказали: «Не-не-не. Друзьями мы будем промеж собой. А вы будете у нас сидеть на 2%», – сказал Песков.

По его словам, такое колониальное отношение – «нужно ненавидеть», но Путин все равно хорошо относится к Западу.

«Что такое Запад? Запад – это технологии, и мы по многим параметрам отстаем от них. Запад – это богатейшая культура, и нам есть, где делиться этой культурой. Мы тоже имеем высочайший уровень культуры. Запад – это корни, особенно Европа, мы не говорим про новое государство США. Это нельзя не любить», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.01.21

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