Россияне снова ощутили 1998 год: надежды на «светлое будущее» тают

В 2020 году индекс экономической надежды россиян опустился до уровня 1998 года и составил минус 41%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup International, которые цитирует РБК. Согласно итогам опроса, 47% респондентов полагают, что 2021 год будет периодом экономических проблем, а 40% жителей России ожидают, что этот год будет таким же, как 2020-й. Только 6% надеются на экономическое процветание.

Примечательно, что самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда этот показатель составил минус 43%. Близким к этому уровню индекс был в 1998 (минус 41%) и 2008 (минус 39%) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году – 9%.

В глобальном опросе Gallup International, который проводился в ноябре-декабре, приняли участие 38 тысяч человек из 41 страны мира.

Среди жителей планеты доля ожидающих экономического процветания в 2021 году составила 25%, а тех, кто готовится к проблемам, – 46%. Таким образом, мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 21%.

Наиболее пессимистично оказались настроены жители Великобритании, где индекс оказался на уровне минус 62%. Примерно на том же уровне его зафиксировали в Болгарии (минус 59%) и Италии (минус 59%).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.01.21

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