Доходы, родственники, успеваемость детей и животные: мэрия Москвы готовит новую систему сбора данных о горожанах

Мэрия Москвы готовится к сентябрю 2021 года создать новую систему сбора и хранения персональных данных жителей – на эти нужды планируется потратить не менее 185 млн рублей. Предполагается, что в информационную базу будут включены сведения, в том числе, о доходах, детях москвичей и их животных.

Как пишет «Коммерсантъ», столичный департамент информационных технологий (ДИТ) 30 декабря разместил на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика для доработки и модернизации государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ). Начальная цена составляет 185 млн рублей, время исполнение контракта – 8 месяцев. Ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учетных записей. Подрядчик будет определен 1 февраля.

Предполагается, что после модернизации профили пользователей госуслуг будут содержать расширенный объем персональных данных. Кроме номеров паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и других документов, которые уже содержатся в тех или иных ГИС, там будут данные о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте (VIN, ПТС, СТС), месте работы, номер карты «Тройка» и даже данные о домашних животных.

Кроме этого, система сможет собирать информацию о реальных доходах пользователя, данные о детях – в каких олимпиадах участвовал ребенок пользователя, оценки из его электронного дневника и результаты государственной итоговой аттестации.

Как считают эксперты, такое решение несет в себе значительные риски. По их оценке, защита мегахранилищ обычно намного сложнее и дороже, поэтому такая централизация повышает возможности утечек информации.

Заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев обратил внимание, что система может вынуждать граждан давать более обширное согласие на обработку данных. Таким образом, если гражданин обращается в профильную структуру, его работники могут получить о нем полную информацию, которая не относится к его запросу. Более того, эти данные могут быть переданы через «манипуляции с доступностью» льгот и госуслуг.

Как сообщал «Новый День», цифровые инициативы московской мэрии часто встречают негативную реакцию общества и экспертов. Власти еще 2017 году установили более трех тысяч камер с функцией распознавания лиц, при этом система «читает» также пол и возраст.

Осенью 2020 года глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев создал рабочую группу, которая должна будет определить основные нормы так называемого Цифрового кодекса, проводящего «красные линии» прав человека в эпоху цифровизации. При этом он раскритиковал мэрию Москвы за планы введения системы идентификации людей, «которые ходят по тротуарам и ездят в метро».

Москва, Александра Быстрицкая

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