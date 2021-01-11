Боялись рассказать родным: в Москве педофил несколько месяцев насиловал двух школьниц

В Москве задержан 42-летний мужчина по подозрению в сексуальном насилии над двумя малолетними девочками. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступления были совершены в период с июня по сентябрь 2020 года в одной из квартир на северо-востоке Москвы, а также в загородном жилом доме.

Известно, что мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы и дочери ее сестры. Девочки рассказали о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

Как уточняет «Московский комсомолец», 8 января полицию обратилась 20-летняя девушка. Она потребовала привлечь к ответственности сожителя ее тети. По ее словам, накануне ей стало известно, что с июня прошлого года мужчина совершал развратные действия в отношении ее 10-летней родной сестры, и 11-летней двоюродной сестры.

По словам школьниц, они боялись рассказать обо всем родителям, так как подозреваемый угрожал им.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.01.21

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