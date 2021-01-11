российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 января 2021, 16:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Собянин анонсировал новый этап вакцинации от коронавируса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале в столице нового этапа вакцинации коронавируса. По его словам, с 13 января возможность сделать прививку появится еще у нескольких категорий граждан.

В частности, будет открыта запись на вакцинацию для научных работников, сотрудников компаний, связанных с информационными технологиями, телекоммуникациями и связью. Также речь идет о москвичах, работающих в частных и некоммерческих организациях, занимающихся социальным обслуживанием населения. В список также включены сферы управления и операций с недвижимым имуществом, гостиницы, турагентства и другие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Собянин также отметил, что 14 января в Москве начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.21

Путин обозначил цели переговоров с Алиевым и Пашиняном в Кремле. / Обращение к нотариусам, взыскание долгов: в России расширяют онлайн-услуги для граждан. / В России заявили о риске наличия нового штамма коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Доходы, родственники, успеваемость детей и животные: мэрия Москвы готовит новую систему сбора данных о горожанах

Обыски и тюрьмы: мэрии Москвы напомнили о бюджетных тратах в 2019 году

«Положи сюда деньги, и иди на фиг…» В Мосгордуме заявили о «феодальном» отношении мэрии Собянина к горожанам

«Я подготовки не услышал»: в Мосгордуме депутат отчитал министра, не сумевшего назвать сумму расходов на персональные машины для чиновников

Мэрия Москвы засекретила расходы на коттеджи для «единороссов» из Мосгордумы

«Просто класс!..» Глава департамента финансов Москвы не смогла ответить на вопрос о дивидендах АО «Мосметрострой»

Собянин увеличил зимние школьные каникулы на неделю

«Поставили телегу впереди лошади»: трое депутатов Мосгордумы отказались поддерживать закон об исполнении бюджета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая, Правительство Москвы, Собянин Сергей,