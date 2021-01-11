Собянин анонсировал новый этап вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале в столице нового этапа вакцинации коронавируса. По его словам, с 13 января возможность сделать прививку появится еще у нескольких категорий граждан.

В частности, будет открыта запись на вакцинацию для научных работников, сотрудников компаний, связанных с информационными технологиями, телекоммуникациями и связью. Также речь идет о москвичах, работающих в частных и некоммерческих организациях, занимающихся социальным обслуживанием населения. В список также включены сферы управления и операций с недвижимым имуществом, гостиницы, турагентства и другие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Собянин также отметил, что 14 января в Москве начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.21

Путин обозначил цели переговоров с Алиевым и Пашиняном в Кремле. / Обращение к нотариусам, взыскание долгов: в России расширяют онлайн-услуги для граждан. / В России заявили о риске наличия нового штамма коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»