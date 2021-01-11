российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 января 2021, 16:15 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик врезался в военные автобусы, есть пострадавшие

Сегодня в Московской области произошла крупная дорожная авария: грузовик врезался в колонну военных автобусов, в результате чего ранения получили не менее восьми человек и четверо погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Как сообщается, ЧП произошло на территории Красногорска на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. Столкнулись четыре военных автобуса и грузовик.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.21

Оккупационное название: Литва заявила, что «России» не место в Белоруссии. / Байден решил сделать экс-посла США в России главой ЦРУ. / Собянин анонсировал новый этап вакцинации от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Раменском произошел пожар на площади 8 тысяч квадратных метров

«Перебивал судью»: в отношении осужденного экс-главы Серпуховского района готовится еще одно дело

Экс-глава Серпуховского района приговорен к длительному сроку заключения

Трагедия в Подмосковье: 22-летний мужчина в драке убил младшего брата

В Подмосковье найденный в мусорном цехе младенец погиб от рук матери

ЧП в Подмосковье: в мусоросортировочном цехе обнаружен труп младенца

СКР ищет знакомых погибшей женщины: части тела были обнаружены в 2018 году (ФОТО)

В Подмосковье погиб младенец после падения с 2-ярусной кровати: возбуждено уголовное дело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Подмосковье,