Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик врезался в военные автобусы, есть пострадавшие

Сегодня в Московской области произошла крупная дорожная авария: грузовик врезался в колонну военных автобусов, в результате чего ранения получили не менее восьми человек и четверо погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
Как сообщается, ЧП произошло на территории Красногорска на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. Столкнулись четыре военных автобуса и грузовик.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 11.01.21
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