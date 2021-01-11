Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик врезался в военные автобусы, есть пострадавшие

Сегодня в Московской области произошла крупная дорожная авария: грузовик врезался в колонну военных автобусов, в результате чего ранения получили не менее восьми человек и четверо погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Как сообщается, ЧП произошло на территории Красногорска на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. Столкнулись четыре военных автобуса и грузовик.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.21

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