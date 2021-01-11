Названа причина крупной аварии в Подмосковье: число пострадавших выросло до 24

Стали известны новые подробности крупной дорожной аварии в Подмосковье, в результате которой погибли четверо военнослужащих и более 20 пострадали. Как сообщили в министерстве обороны РФ, водитель гражданского грузовика не справился с управлением и врезался в колонну с военными автобусами.

«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав», – цитирует РИА «Новости» слова представителя оборонного ведомства.

ДТП произошло сегодня на 28-м километре Новорижского шоссе. По последним данным, число пострадавших в результате столкновения грузовика с военными автобусами на увеличилось до 24 человек, все госпитализированы, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что за рулем грузовика «Скания», который врезался в автобусы, был 36-летний житель Владимирской области.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.21

В Подмосковье студентам колледжей возвращают льготный проезд. / Турция озвучила условие покупки у России второго комплекта ЗРК С-400. / Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик врезался в военные автобусы, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»