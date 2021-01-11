ДТП в Подмосковье: число пострадавших в аварии достигло полсотни

В результате столкновения грузовика и военных автобусов в Подмосковье пострадали 50 военнослужащих, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Водитель большегруза, ставший виновником автоаварии, в настоящее время задержан.

Авария произошла сегодня около 15:25 на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» на территории Подмосковья. По официальным данным, погибли четверо военнослужащих.

По предварительным данным минобороны РФ, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.21

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