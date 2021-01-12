ДТП с военными автобусами: СКР возбудил дело

В Подмосковье после ДТП, в котором погибли четверо военных, возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, расследование идет по статье ч. 3 ст. 350 УК РФ («Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».)

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются потерпевшие, находящиеся в военном госпитале.

Напомним, ЧП произошло около 15:25 мск на 28 км федеральной трассе М-9 «Балтия» водитель грузового автомобиля врезался в колонну автобусов с военными.

Как уточняет «Российская газета», автобусы принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для минобороны. В них были солдаты-срочники, которые возвращались в часть с учебного полигона. Колонна шла с сопровождением военной полиции. По неизвестным причинам, возможно, из-за неисправности одна из машин остановилась, и в этот момент в колонну врезался самосвал Scania. Пострадали четыре автобуса из пяти. Погибло 4 человека, госпитализировано – 40. Всего колонна перевозила более 100 военнослужащих.

По некоторым данным, за рублем самосвала находился мужчина 1994 года рождения. Он был задержан на месте. После проведения медосвидетельствования установлено, что он был трезв. Так же стало известно, что водитель арендовал грузовик и занимался частными заказами.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.01.21

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