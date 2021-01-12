Мальта раскрыла имена обладателей «золотых паспортов» из России

Мальта назвала имена участников госпрограммы, которые в 2019 году получили «золотые паспорта» – гражданство в обмен на инвестиции. Всего их обладателями более 3 тысяч человек, из них не меньше 300 – из стран бывшего СССР, в том числе России, пишет РБК.

Издание отмечает, что мальтийские власти исходное гражданство не раскрывают, но в списке оказались полные тезки ряда российских бизнесменов. Среди них – основатель и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриан Мельников, сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексей (бывший вице-президент НОВАТЭКа, сейчас – совладелец компании DataPro, которая занимается развитием дата-центров), один из основателей девелопера ЛСР Георгий Ведерников, а также акционер компании «Вертикаль» (оператора инфраструктуры для размещения оборудования сотовой связи) Георгий Чумбуридзе, владелец «Валента Фарм» (производителя ингавирина и феназепама) Антон Стрекалов, гендиректор энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрей Зиновьев и миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников.

Колесников пока единственный подтвердил факт получения мальтийского гражданства. «На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда», – объяснил он.

Напомним, власти Мальты выдают иностранцам «золотые паспорта» с 2014 года. Для этого им необходимо перечислить в национальный инвестиционный фонд страны €650 тысяч, €150 тысяч вложить в ее экономику и приобрести или арендовать жилье на территории государства. От соискателя гражданства не требовали при этом проживать в стране, ему нужно было только явиться для предоставления биометрических данных, подачи заявления и личной беседы. Обладатели паспорта Мальты имеют все права, доступные гражданам стран ЕС.

20 ноября 2020 года Мальта обновила условия выдачи «золотых паспортов». По новым правилам подать заявку на получение гражданства можно будет только по истечении одного-трех лет с момента получения статуса резидента. Срок зависит от размера инвестиций. Претенденты на гражданство будут подвергаться «тщательной юридической проверке», срок которой не ограничен. В течение пяти лет после получения гражданства Мальта будет проводить «постоянный мониторинг» в отношении новых владельцев паспортов.

Отметим, что ранее в опубликованных списках получателей паспортов оказались полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.

Москва, Александра Быстрицкая

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