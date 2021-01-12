Роскомнадзор составил первые 8 протоколов в отношении СМИ-инагентов

В России составлены первые 8 протоколов в отношении СМИ, признанных иностранными агентами, за нарушение требований о маркировке распространяемой ими информации. Как сообщила пресс-служба Роскомнадзора, протоколы по ст. 19.34.1 КоАП составлены против четырех сайтов.

Предполагается, что материалы будут направлены в мировой суд для принятия решений о штрафах. В Роскомнадзоре подчеркнули, что СМИ были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало.

В ведомстве не уточнили названия СМИ, в отношении которых составлены протоколы. По данным «Интерфакса», речь идет о санкциях в отношении сайтов «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», признанных иностранными агентами.

Напомним, нарушение ст. 19.34.1 КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа для юридических лиц – 500 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей.

Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020) сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Как сообщал «Новый День», в конце декабря минюст РФ обновил реестр СМИ-иностранных агентов – впервые этот статус, согласно новому закону, получили физические лица. В список были включены 79-летний правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.01.21

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