Состоял на учете психиатра: в Москве мужчина напал на полицейских с ножом и был застрелен на месте

В Москве разбушевавшийся мужчина напал с ножом на полицейского. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, он был застрелен на месте.

По данным ведомства, ЧП произошло 12 января в квартире жилого дома по Гурьевскому проезду. Подозреваемый находился в неадекватном состоянии, вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. Он высказывал угрозы убийством окружающим, после чего напал на сотрудников полиции с ножом.

Полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего выстрелили уже в нападавшего. От ранения мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

Как уточняет пресс-служба столичного главка МВД, инцидент произошел около 18:40. Перед нападением на полицейских мужчина уже ножом нанес себе ранение головы.

По данным «РЕН ТВ», мужчине было 32 года. Его соседи вызвали медиков из-за того, что он бегал по дому с ножом. Это был не первый случай его неадекватного поведения. Мужчина состоял на учете у психиатра.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.01.21

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