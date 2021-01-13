«Это же просто профанация, а не занятия!» В Верховный суд РФ направлен иск об отмене дистанционного образования

Первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин направил в Верховный суд РФ иск, чтобы добиться отмены дистанционного образования, которое, по мнению политика, противоречит Конституции РФ.

Как пишет «Коммерсантъ», в заявлении Рашкин потребовал отменить постановление правительства от 7 декабря 2020 года в части введения цифровой образовательной среды, так как «им не гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях».

При этом депутат заявил, что действия правительства привели к нарушению его прав, свобод и законных интересов «в том числе как деда, чьи внуки в итоге лишаются доступности образования». «Ну не могут даже хорошо воспитанные школьники заставить себя по многу часов учиться у монитора. Тем более, когда у них физкультуру ведут устно, когда химия проходит не в лаборатории. Это же просто профанация, а не занятия!» – констатировал Рашкин.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в 14 регионах эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) на протяжении двух лет с 10 декабря 2020 года. Решение вызвало широкий общественный резонанс. Многие общественники сочли это своего рода продолжением оптимизации. По их мнению, внедрение ЦОС приведет к закрытию малочисленных сельских школ и нанесет ущерб социализации учеников.

Ранее политолог Олег Бондаренко обращал внимание, что накануне выборов в Госдуму левые политические силы могут укрепить свои позиции за счет вакантных протестных тем. «Сейчас формируется новая протестная волна против дистанционного обучения – очень актуальная тема», – отмечал эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.01.21

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