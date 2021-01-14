«Новая черная метка времени»: треш-стримы внесут в Уголовный кодекс

В России ведение прямого эфира в Интернете, так называемого треш-стрима, во время совершения преступления может стать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора суда. Об этом, как предает корреспондент РИА «Новый День», заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова на Гайдаровском форуме в Москве.

По словам сенатора, пандемия коронавируса ускорила цифровизацию и повлекла за собой новые вызовы в информационном пространстве, о «которых стоит говорить». «Одно из негативных явлений – треш-стримы. В условиях перехода в «цифру» получают распространение онлайн-трансляции, в том числе уголовно-наказуемых деяний. У нас есть негативные примеры, когда в прямом эфире совершаются действия, попадающие под санкции УК РФ. Это новая черная метка времени, особенное увлечение среди молодежи, которое должно получить правовую оценку», – подчеркнула она.

Рукавишникова также отметила, что эта тема будет обсуждаться на площадке Совета Федерации через неделю. «21 числа мы будем обсуждать возможные поправки в УК, связанные с ведением дополнительного обстоятельства, которое рассматривало бы введение треш-стримов как отягчающего обстоятельства», – уточнила сенатор.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 2 декабря 2020 года 30-летний блогер Стас Решетников выгнал свою сожительницу Валентину Григорьеву на балкон практически без одежды, где она провела на морозе почти всю ночь. При этом Решетников вел прямой эфир до появления скорой помощи и полиции.

На записи стрима слышно, как фельдшер говорит: «Окоченела уже – конечно, мертва». Позже в комнату зашли полицейские, которые попросили блогера «вырубить» камеру, но тот ее просто развернул. «Достримился? Будем разбираться», – слышна фраза правоохранителя.

В середине декабря сенатор Алексей Пушков заявил о необходимости законодательно запретить в России треш-стримы.

Напомним, отягчающие обстоятельства в уголовном праве – юридические факты и состояния, которые требуют назначить виновному более строгое наказание ввиду того, что они отрицательно характеризуют его личность, либо увеличивают степень общественной опасности деяния.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 14.01.21

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