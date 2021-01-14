«Вопрос из разряда общественных пугалок»: сенатор прокомментировала ковид-паспорта

В России тема ковид-паспортов стала «общественной пугалкой». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Сенатор заверила, что пока этот вопрос официально не обсуждается.

«Вопрос из разряда общественных пугалок. Я не знаю, что такое паспорт вакцинирования, это пока обывательски. Нет документов, которые можно было бы обсуждать, нет законопроектов. Идея состоит в том, что ведется учет граждан, которые получили вакцину. Вакцина новая, она не применялась, поэтому, конечно, с медицинской точки зрения, она должна отслеживаться, здоровье человека должно отслеживаться», – сказала Рукавишникова, выступая сегодня на Гайдаровском форуме в Москве.

При этом сенатор отметила, что связывать наличие и отсутствие прививки с реальным ограничениями прав и свобод «не допустимо ни в каком виде». «Сейчас об этом речи не идет. Давайте будем четко использовать понятия и не уподобляться людям, которые пытаются посеять истерику и панику на пустом месте», – подчеркнула Рукавишникова.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря глава минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19 заявил, что жителям России, привившимся от коронавируса, будут выдавать паспорт вакцинированного. «Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет», – отмечал министр.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов для поездок граждан в иностранные государства.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 14.01.21

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