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Четверг, 14 января 2021, 16:20 мск

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Пригожин рассказал, как встретит Навального в России

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал заявление Алексея Навального, который накануне сообщил о намерении вернуться в Россию.

Ответ на вопросы издания Daily Storm о том, готовит ли предприниматель приветственный подарок для блогера или послание через курьера, публикует пресс-служба компании «Конкорд». Пригожин сообщил, что все его общение с Навальным идет по официальным каналам и публикуется в прессе.

Бизнесмен поблагодарил издание Daily Storm за идею и сказал, что попросит Любовь Соболь встретить Навального и передать от него воздушный поцелуй. Пригожин надеется, что юрист ФБК (иноагент) не откажет ему в этой просьбе.

Отметим, что Пригожин поддержал намерение Навального вернуться на родину. По мнению бизнесмена, блогеру пора поступить по-мужски и искупить свои грехи перед законом.

Москва, Светлана Антонова

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