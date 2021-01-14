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Четверг, 14 января 2021, 18:54 мск

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Праздник Крещения в Москве: в РПЦ сообщили о планах по раздаче святой воды и купаниях

В Москве не планируется запрет традиционных купаний по случаю праздника Крещения Господня, крещенскую воду будут раздавать с соблюдением социальной дистанции и других профилактических мер. Об этом сообщил РИА «Новости» глава епархиальной информационной комиссии священник Александр Волков.

«Священнослужителям требуется проявить усилия по сохранению рекомендованной безопасной дистанции между людьми, предусмотреть разбор святой воды и организовать очередь за водой таким образом, чтобы не допустить скопления верующих», – он.

Волков также добавил, что «те священнослужители и миряне, которые принимают участие в массовых крещенских купаниях, призываются делать это в специально организованных местах, согласованных с местной муниципальной властью и МЧС, строго соблюдая все противоэпидемические меры».

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Москва, Светлана Антонова

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