ЦБ подсчитал, насколько снизился курс рубля по итогам 2020 года

В 2020 году реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств – основных торговых партнеров России снизился на 14%. Как следует из данных Банка России, реальный курс рубля к доллару снизился на 12,1%, к евро – на 18,1%.

При этом средний номинальный курс «американца» в 2020 году составил 71,94 рубля против 64,73 рубля в 2019 году. Средний номинальный курс «европейца» вырос до 82,04 рубля против 72,49 рубля в 2019 году.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.01.21

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