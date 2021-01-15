Махинации с недвижимостью на 130 млн: в Подмосковье члены ОПГ получили до 15 лет «строгача»

В Подмосковье члены организованной преступной группы (ОПГ) приговорены к длительным рокам заключения за махинации с госнедвижимостью на сумму более 130 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в состав ОПГ, которая действовала с октября 2011 по август 2016 года, входило 13 человек, в том числе риелторы, предприниматели, сотрудники кадастровой палаты и другие. Участники группы незаконно приобрели право на 9 земельных участков и два здания в Чеховском муниципальном районе. Общая стоимость имущества составила более 130 млн рублей. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества, составила не менее 60 миллионов рублей.

Преступления были квалифицированы по ч.1,2,3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем), а также в 6 эпизодов ч.4 ст. 159 УК РФ «(Мошенничество») и пп. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация»).

В рамках расследования было допрошено порядка 130 свидетелей, проведено более 60 обысков. Проведены оценочные, почерковедческие, землеустроительные экспертизы, в том числе с целью восстановления границ земельного участка, выданного Министерству обороны СССР в 1960-х годах.

В отношении шести лиц, с которыми на первоначальном этапе было заключено досудебное соглашение, судом уже вынесены приговоры. Один объявлен в международный розыск.

Приговором суда шести членам организованного преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 17 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима и от 9 до 7 лет колонии общего режима.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.01.21

В 2020 году 119 тысяч россиян стали банкротами. Эксперты прогнозируют рост числа несостоятельных граждан из-за пандемии. / Доля готовых вакцинироваться россиян с осени выросла в полтора раза. / Мобильная связь в России может заметно подорожать из-за коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»