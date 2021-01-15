В Москве готовили к продаже 10 млн использованных перчаток: возбуждено уголовное дело

В Москве по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ). Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, на территории столицы готовились к продаже почти 10 млн ранее использованных перчаток.

«Установлено, что между коммерческой организацией и зарубежной компанией заключен контракт, согласно которому иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки), для последующей их реализации на территории Российской Федерации. На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 млн штук для их дальнейшей реализации. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.01.21

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