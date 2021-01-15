российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 января 2021, 14:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Пик заболеваемости, вероятно, пройден: эпидемиологи Роспотребнадзора оценили коронавирусную ситуацию

Пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, пройден, есть тенденция к стабилизации ситуации. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Пшеничная обратила внимание, что часть населения переболела, растет число вакцинированных, а covid-19 приобретает «черты сезонной инфекции». По ее оценке, «есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной, может произойти небольшой рост числа случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью».

«Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости», – считает Пшеничная.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки прирост новых случаев коронавируса в России составил 24 715. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наступлении «переломного момента» кризиса, связанного с распространением covid-19 глава правительства выразил убеждение, что «ситуация будет постепенно улучшаться».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.01.21

Россия значительно повысит пошлину на вывоз пшеницы в начале весны. / В России выявили около 1,5 тысячи мутаций коронавируса. / Переболевших Covid-19 в любой форме предостерегли от крещенских купаний. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Британские ученые выяснили, на какой срок сохраняется иммунитет у переболевших Covid-19

Сербия готовится получить первую партию китайской вакцины от коронавируса

В России выявили около 1,5 тысячи мутаций коронавируса

В новогодние каникулы россияне вдвое чаще обращались в больницы

Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла на спад

В Германии и Норвегии умерли 33 привившихся вакциной Pfizer

Футболист Артем Дзюба заболел коронавирусом

В России может появиться однокомпонентная вакцина от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,