Пик заболеваемости, вероятно, пройден: эпидемиологи Роспотребнадзора оценили коронавирусную ситуацию

Пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, пройден, есть тенденция к стабилизации ситуации. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Пшеничная обратила внимание, что часть населения переболела, растет число вакцинированных, а covid-19 приобретает «черты сезонной инфекции». По ее оценке, «есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной, может произойти небольшой рост числа случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью».

«Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости», – считает Пшеничная.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки прирост новых случаев коронавируса в России составил 24 715. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наступлении «переломного момента» кризиса, связанного с распространением covid-19 глава правительства выразил убеждение, что «ситуация будет постепенно улучшаться».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.01.21

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