«Ренессанс водорода»: «Газпром» заявил о провале солнечной и ветряной энергетики

Развитие ветряной и солнечной энергетики в России потерпело провал. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель начальника департамента – начальник управления ПАО «Газпром» Александр Ишков, выступая сегодня на Гайдаровском форуме в Москве.

«Появление тренда на водородную энергетику и всего, что связано с ней, демонстрирует, хотя это не озвучивается, неперспективность, провал ветряной и солнечной линии. Если объективно посчитать и проанализировать, эта энергетика не сможет заметить водородную энергетику никогда по разным причинам. Здесь есть и пространственные, и земельные, и инфраструктурные причины, количество редкоземельных металлов и экологические. Последствия – о том, что миллионы насекомых и птиц гибнут от ветряков, экологи пока не говорят. Поэтому водород выступает вторым драйвером углеродной энергетики», – подчеркнул он.

Ишков пояснил, что водород – очень эффективный энергоресурс. «Если мы сравним 1 кг водорода и 1 кг метана, то водород дает почти в три раза больше энергии дает. Кроме того, он более доступен. Если мы обратимся к истории, то метано-водородные смеси – это и развитие металлургии, это и так называемый светильный газ, которым освещались города Европы, и Москва и Санкт -Петербург. Поэтому нынешний тренд – некий ренессанс для водорода. Но при новых технологических возможностях направление достаточно перспективно», – считает топ-менеджер «Газпрома».

В то же время он признал, что водород как вторичный ресурс несет в себе дополнительные затраты. «Водород – это вторичный ресурс. Неважно, добывается он из воды, из метана, из угля – вы должны потратить какое-то количество энергии, чтобы получить другую энергию. Любой вторичный ресурс всегда будет дороже первичного. Сейчас наиболее дешевым является получение водорода из природного газа разными способами. 76% водорода производится из метана», – отметил Ишков.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря президент РФ Владимир Путин дал поручение к 2023 году запустить в стране автобусы на водороде из-за большей экологичности в сравнении с дизтопливом.

В октябре правительство приняло план «Развития водородной энергетики в РФ до 2024 года». Согласно этому документу, планируется поддержать пилотные проекты, в том числе, создание газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа.

Примечательно, в конце июля «Росатом» объявил «Газпромбанк» победителем конкурса на право финансирования крупнейшего проекта по строительству ветроэлектростанций (ВЭС) мощностью 340 МВт.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.01.21

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