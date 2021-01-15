Минфин РФ планирует вернуться к «нормальной бюджетной политике»: госпомощи скоро больше не будет

Российские финансовые власти начали готовить почву для постковидного периода. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минфин предупредил, что в 2022 году, когда большинство экспертов прогнозирует стагнацию, власти вернутся на «нормальные рельсы», что в переводе с бюрократического языка означает отмену госпомощи.

Выступая на одной из секций Гайдаровского форума, ректор РАНХиГС Владимир Мау обратил внимание на уникальность нынешнего кризиса, которая заключается в отсутствии «созидательного разрушения». «Нынешний кризис, несмотря на пандемию, которую, на мой взгляд, правильно сравнивать войной, потому что есть много специфичных неэкономических факторов, нужно соотносить с кризисом 2008 года, который потребовал структурных реформ. Но мы получили уникальную ситуацию, когда правительства ведущих развитых и развивающихся стран, включая и Россию, как выяснилось, научились бороться с кризисами. Мы получили структурный кризис без структурных реформ. Мы быстро купировали недостатки. Мы не хотели повторить Великую депрессию – мы ее не повторили. Мы быстро справились с кризисом, но в результате, как мне кажется, не было сделано то, что называется «созидательным разрушением». Все остались при своих», – сказал он.

«Конечно, социальная и политическая стабильность важны, но мы получили ситуацию с низкими темпами роста, низкой инфляцией, ростом неравенства и низким уровнем инвестиций. Вопрос, как вернуться к высоким темпам роста?» – отметил также Мау на правах ведущего дискуссии.

При этом, по его мнению, низкие темпы экономического роста могут стать особенностью постковидного восстановления. «С точки зрения постпандемийного развития, экономический отскок гарантирован. Но что будет дальше? С другой стороны, может быть, это и есть новая нормальность, может быть, низкие темпы роста – долгосрочная особенность нашего развития? Мы будем заниматься озеленением, решать социальные проблемы, не обращая внимания на проблемы роста. А может мы и рост меряем неправильно?» – сказал он.

Мау пояснил, что статистика ВВП может не совпадать с уровнем благосостояния населения. «Мы же понимаем, что цифровизация снижает то, что формально измеряется темпами роста – электронная книга дешевле обычной. Если ВВП считать, как было принято, за совокупность проданных товаров и услуг, если удешевление инновационных товаров и услуг происходить быстро не в течение поколений, а в течение лет, это сказывается на статистике ВВП. В этом смысле возникает вопрос совпадает ли статистика ВВП с статистикой благосостояния. Рост интересен не как цифра, а потому что это показатель благосостояния», – считает Мау.

Министр финансов РФ Антон Силуанов согласился, что важен не столько рост ВВП, сколько рост благосостояния граждан. «Конечная цель – рост благосостояния. Важно, что за рост нам нужен. Рост бывает разный. Можно обеспечивать рост, но он не ведет к созданию долгосрочного продукта, который обеспечивает благосостояние граждан. Простой пример: копали яму, потом закопали яму. Вроде все трудились, получали заработную плату, но никакого продукта инвестиция не несет. Важно качество роста, который бы приводил созданию новой экономики, который бы обеспечивал современную экономику с современным рабочими местами и технологиями. Мы в прошлом году пожертвовали ростом ради здоровья и жизни наших граждан. Мы закрыли предприятия, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Через наши бюджетные возможности мы минимизировали последствия локдауна, помогая и бизнесу, и гражданам. Мне кажется, мы неплохо сработали. Точечные решения, которые или направлены на помощь людям и бизнесу, позволили пройти сложный период», – сказал Силуанов.

При этом глава минфина назвал такие «точечные решения» правительства структурными реформами. «Мы провели структурные изменения. Такие кризисы всегда сподвигают на то, чтобы реформировать то, что требует совершенствования. Мы сделали маневр по налогам, мы снизили налоги для малого бизнеса, повысили на нефтяной сектор – абсолютно правильное решение. Приняли много решений в закупочном законодательстве, отменили много нормативных актов, которые мешали бизнесу. Провели изменения в структуре расходов. Мы все больше помощи стали предоставлять гражданам – не всем подряд, а тем, кто нуждается. Такого рода изменения правильно проводить в сложные периоды, это нас простимулировало», – подчеркнул он.

Вместе с тем Силуанов отметил, что правительство готовится вернуться к «нормальной» бюджетной политике. «Это была вынужденная необходимость. Отвечая на вопрос, что будет после такого смягчения, скажу, что надо выходить на нормальные рельсы и принципы, мы это сделаем в России. Мы придерживаемся традиционных правил в своей деятельности. Конечно, в прошлом году пришлось несколько смягчить свою политику. Это абсолютно оправдано. Но постоянно так быть не может. Мы поставили себе задачу к 2022 году выйти на нормальную бюджетную политику. Россия наметила планы по нормализации бюджетной политики», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», накануне в рамках Гайдаровского форума председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Макаров и замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, анализируя обстановку в стране, пришли к единодушному выводу, что «потенциала для существенного и долгосрочного снижения налоговой нагрузки у государства нет». При этом возможна отмена половины неэффективных налоговых льгот. Какие именно отрасли ждет «подарок», не уточнялось.

Стоит отметить, что ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников допустил, что в следующем году в России будет небольшой положительный «отскок» в экономике, но далее страну ждет «ловушка» 2022 года с дальнейшей стагнацией. «Она (ловушка) заключается в том, что мы восстанавливаемся в той же самой экономической структуре, как по поставу отраслей и их удельному весу, так и по самому главному – по совокупности условий ведения бизнеса и мотивации к инвестициям. И мы получаем отскок «дохлой кошки» в 2021-м, а, начиная с 2022-го, начинаем плавно сползать», – сказал он.

Как обращал внимание директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, то, что выдается властями за устойчивость экономической системы и эффективное управление, является следствием структурных особенностей отечественной экономики.

Стоит также отметить, что значительная часть отраслей, которым была положена госпомощь, заявили о ее неэффективности или недоступности. К примеру, из 11 мер для турбизнеса эффективной оказалась только одна.

Москва, Александра Быстрицкая

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