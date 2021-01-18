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Понедельник, 18 января 2021, 11:39 мск

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Московским школьникам разрешили остаться дома в морозы

Школьники в Москве смогут не посещать учебные заведения в сильные морозы. Для начальных классов такой порог установлен в минус 25 градусов, для старшеклассников – 31 градус ниже ноля.

В департаменте образования и науки Москвы пообещали не закрывать школы из-за холодной погоды. Как передает РИА «Новости», чиновники рекомендовали учащимся младшей школы оставаться дома в случае, если температура воздуха снизится до минус 25 градусов. Ученикам средних классов разрешено не посещать занятия при 26-28 ниже ноля, а старшеклассникам – если ударят морозы от минус 31 градуса и ниже.

При этом общеобразовательные учреждения продолжают работу вне зависимости от погодных условий, и организуют на должном уровне учебный процесс для детей. В классах должен быть обеспечен оптимальный температурный режим, отметили в департаменте.

В столице сегодня возобновились занятия для учащихся 6-11 классов, которые в октябре были переведены на дистанционное образование в связи с пандемией коронавируса. При этом уже несколько дней в Москве стоят морозы ниже минус 10 градусов, а ночь на понедельник, по данным центра «Фобос», стала самой холодной за последние четыре года: столбики термометров опустились до -24 градусов.

Москва, Алевтина Белова

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© 2021, РИА «Новый День»

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