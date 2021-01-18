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Понедельник, 18 января 2021, 19:03 мск

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«Кубышку» решили распечатать: Путин поручил потратить часть ФНБ на нефтегазохимию

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил выделять большее средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты в сфере нефтегазохимии. Согласно данным на сайте Кремля, до 31 мая 2021 года правительство должно рассмотреть вопрос «о целесообразности увеличения объёма» средств ФНБ, привлекаемых акционерным обществом «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности.

Кроме этого, до 30 июня поручено рассмотреть вопрос «о целесообразности внесения» в законодательство РФ о налогах и сборах инвестиционного коэффициента, увеличивающего размер вычета в виде суммы исчисленного акциза (в том числе повышенного), для организаций, которые используют нефтяное сырьё, прямогонный бензин и пропилен в качестве сырья в производстве, при условии участия таких организаций в инвестиционных соглашениях.

Также президент заявил о необходимости актуализировать «дорожную карту» по развитию нефтегазохимического комплекса в РФ на период до 2025 года. В нее должны быть также включены мероприятия, направленные «на обеспечение перспективных нефтегазохимических кластеров, в том числе расположенных в Арктической зоне РФ, ресурсами из нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» и на поддержку развития перспективного арктического газохимического кластера в районе поселок Сабетта в ЯНАО.

Напомним, действующее законодательство позволяет расходовать средства ФНБ при достижении им рубежа в 7% ВВП. На данный момент ликвидная часть фонда равняется 7,1% ВВП. В декабре 2020 года на ежегодной пресс-конференции Путин подчеркнул, что ФНБ – главное средство, которое позволяет справиться с потенциальными кризисами.

Москва, Александра Быстрицкая

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