«Это измена Родине»: Миронов назвал Навального предателем

Глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов назвал оппозиционера Алексея Навального предателем и призвал применить к нему статью Уголовного кодекса об измене Родине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом политик заявил журналистам в ходе брифинга перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Миронов обратил внимание, что 17 января Навальный вернулся в Россию, и многие уже назвали его за это смелым человеком. «Я хочу напомнить, что во все времена были люди, которые не боялись показывать недостатки существующего строя, нашей общей жизни, – заявил он, назвав в качестве примера Андрея Сахарова, Александра Солженицына и Александра Зиновьева. – Мы можем гордиться их позицией, потому что они указывали на недостатки, желая лучшего своей стране и своему народу, они преследовали гуманные цели, хотели улучшения жизни страны. А что же мы видим от этого господина? А мы видим стремление любыми путями прорваться к власти. Больше – ничего».

По словам Миронова, Навальный «использует любые поводы, любые провокации, любые акты» и стремится исключительно к власти. «Он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия», – подчеркнул парламентарий, отметив, что «эти дивиденды ему обещаны врагами России».

«Справедливая Россия» считает оппозиционера предателем Родины, заявил Миронов, и призвал «поступать с ним так, как у нас всегда поступали с предателями».

Инцидент с Навальным в Томске остался без расследования, а результатом стал «триумфальный резонанс всяких зарубежных правительств, которые говорят «трогайте его, отпустите»», – добавил Миронов.

«После того как он сделал заявление в европейском парламенте, призывая, чтобы против его страны были введены самые жесточайшие санкции, у нас есть в Уголовном кодексе статья, которая называется очень просто: измена Родине, – заявил лидер «эсеров». – Я уверен, что с предателем надо поступать как с изменником Родине».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.01.21

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