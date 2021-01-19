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Вторник, 19 января 2021, 12:57 мск

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«Американская игрушка» и «поп Гапон»: Зюганов оценил деятельность Навального

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал оппозиционера Алексея Навального «американской игрушкой» и «очередным попом Гапоном». Выступая перед пленарным заседанием Госдумы, политик призвал нижнюю палату парламента пригласить к депутатам глав «служб, которые должны оберегать страну», и разобраться в ситуации.

«К нам притащили американскую игрушку, этого очередного попа Гапона, именуемого Навальным. Не хочется называть даже это имя, – заявил Зюганов. – Навалились на Россию! Его обслуживают минимум четыре разведки: ЦРУ, это точно, МИ-6 абсолютно точно, и БНД, которая сопровождала его самолеты и провожала».

Лидер КПРФ призвал журналистов «не играть с огнем», поскольку «нам не нужен очередной поп Гапон». При этом Зюганов назвал «попами Гапонами» и правительства Ельцина, при котором «ломали страну и распродавали все, жулики во главе с Чубайсом».

«Все раны, которые кровоточат, оттуда, – заявил политик. – И нам опять привезли и подают за образец демократии. А кто подает? Посмотрите на их демократию в США!»

Зюганов обратился к «службам, которые обязаны оберегать страну» с призывом разобраться в ситуации. «Господин Володин (спикер Госдумы Вячеслав Володин, – ред) должен пригласить службы и разобраться, почему страну снова хотят бросить в жар для того, чтобы подпалить этот фитиль! Мы все должны сделать для того, чтобы страна успешно и уверенно развивалась», – сказал лидер КПРФ.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал Алексея Навального изменником Родины.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.01.21

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Метки / Зюганов Геннадий

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