Ожоги 90% тела: в Москве девушка во время ссоры пыталась сжечь своего знакомого

В Москве задержана 27-летняя девушка за попытку убийства своего знакомого. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемая пыталась заживо сжечь мужчину.

По данным ведомства, ЧП произошло 18 января в подъезде жилого дома на улице Борисовские пруды. Между подозреваемой и мужчиной 42 лет произошел конфликт на бытовой почве. В результате девушка облила его легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как уточняет «РЕН ТВ», потерпевший и его спутница, уроженка Ростова, вели маргинальный образ жизни, а в день инцидента поссорились из-за выпитого спиртного. Очевидец заметил на 12-м этаже горящего мужчину-бродягу, рядом с ним находилась девушка. Свидетель сам потушил огонь, после чего пострадавший был госпитализирован с ожогами 90 % тела.

Москва, Александра Быстрицкая

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