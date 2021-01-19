Похищение младенца в Подольске: подозреваемые задержаны

По подозрению в похищении новорожденного ребенка в подмосковном Подольске задержаны трое жителей Пензенской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, двум женщинам и мужчине предъявлено соответствующее обвинение (по п.п. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

По данным ведомства, преступление было совершено 25 декабря 2020 года. Две женщины, действуя по предварительному сговору, ввели в заблуждение хозяйку квартиры о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну и похитили его. Женщины скрылись на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к преступлению троих жителей Пензенской области. Накануне подозреваемые были доставлены в следственный отдел Подольска для задержания и проведения следственных действий.

В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователь планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении троих обвиняемых меры пресечения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.01.21

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