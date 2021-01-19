«Ситуация позитивная»: Собянин оценил коронавирусную обстановку в Москве

В Москве наблюдается позитивная ситуация с коронавирусом последнюю неделю после новогодних каникул. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая сегодня на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе распространением инфекции. Градоначальник обратил внимание, что число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось на 30% по сравнению с предновогодним периодом, а госпитализация снизилась на 18%.

«Последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям. По выявляемости на 30% по сравнению с тем, что было перед Новым годом. И на 18% снизилась госпитализация, это такой очень важный фактор, который позволяет разгрузить и коечную сеть», – сказал Собянин (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»).

Мэр уточнил, что «сегодня количество свободных коек составляет около 40%». «Это мощный запас, чтобы мы чувствовали себя уверено в ближайшее недели и месяцы», – подчеркнул мэр Москвы.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявлено 3 115 новых случаев заболевания, что стало минимальным значением с октября 2020 года. При этом зарегистрировано рекордное количество смертей в сутки от коронавируса – 84.

Москва, Светлана Антонова

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