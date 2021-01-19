Навальный в новом расследовании рассказал о дворце президента Путина. Песков все опроверг

Скандальный политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование, которое посвящено жизни и карьере президента РФ Владимира Путина. На сайте Навального опубликованы фотографии огромного имения в Геленджике и дворца из мрамора и золота, который, как утверждает оппозиционер, принадлежит главе государства.

В частности, на сайте оппозиционера рассказывается о работе Путина в Дрездене в 80-е годы в КГБ вместе с Сергеем Чемезовым (глава госкорпорации «Ростех») и Николаем Токаревым (глава «Транснефти»), говорится о его занятиях после возвращения в Россию и карьерном пути от сотрудника комитета внешних связей мэрии Санкт-Петербурга до кресла президента РФ. При этом упоминаются известная история с отставкой генпрокурора Юрия Скуратова, расследование которого вело к семье президента РФ Бориса Ельцина, а также скандальные публикации об Алине Кабаевой и Светлане Кривоногих.

Кроме того, в материале говорится о дворце, который строится в Геленджике на берегу моря. «Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России», – утверждает Навальный.

Официальная площадь здания – 17 691 кв м, на прилегающей территории установлена хоккейная коробка, вертолетная площадка, 80-метровый мост, церковь, оранжерея, а вокруг растут виноградники. К морю ведет бетонный подземный тоннель. Прилегающая к зданию территория в 7 тысяч гектаров принадлежит ФСБ. На сайте опубликован план трех этажей дворца и даже фотографии интерьера – там есть собственное казино, а также «кальянная», в которой находится «сцена, гримерная, софиты, а еще на плане отмечено что-то очень похожее на шест». Как сообщается, все помещения дворца оформлены в вызывающе роскошном стиле.

Навальный утверждает, что в 2011 году объект приобрел бизнесмен Александр Пономаренко за 350 тысяч долларов – хотя его стоимость как минимум в тысячу раз выше. В расследовании упоминается и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, который, судя по словам оппозиционера, с 2011 года формально владел виноградниками рядом с дворцом, запустил производство вина, а «в 2018-м вернул шато и виноградники путинским друзьям». Через год после приобретения виноградников Титов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал новое расследование Навального. Отвечая на вопросы издания Daily Storm представитель Кремля заявил, что сам публикацию оппозиционера не читал, однако может «сказать сразу, что пластинка эта старая». «Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», – заверил Песков.

Как сообщал «Новый День», Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» сразу после прилета из Германии 17 января. 18 января Химкинский городской суд провел заседание прямо в отделе полиции, и вынес решение арестовать Навального за 30 суток.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.01.21

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