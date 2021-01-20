Совет Федерации принял заявление по Украине

Совет Федерации на первом в весенней сессии заседании принял заявление об ущемлении прав русских и русскоязычных граждан Украины. Поводом стало вступление в силу 16 января нормы закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев обратил внимание, что теперь на Украине обязывают говорить на украинском языке поставщиков и потребителей в сфере услуг. «К этому принуждают и частный бизнес, а самих людей поощряют к откровенному доносительству», – подчеркнул сенатор, отметив, что «это только вершина айсберга, проблема более глубокая».

Косачев напомнил, что 30 лет назад Украина провозгласила, что государство гарантирует всем народам и этническим группам право свободно использовать свой родной язык во всех сферах общественной жизни, отдельно оговаривалось право свободно использовать русский язык. Однако «сегодня мы можем констатировать, что все это оказалось пустыми декларациями», а украинские власти не смогли противостоять националистическим силам и шовинизму, пояснил глава сенатского комитета. «Все начиналось может быть и до Майдана, но достигло своей кульминации в 2014 году», – уточнил он. Так, теперь в стране нет ни одной школы с русским языком обучения, за 30 лет исчезло 11 тысяч таких учебных заведений.

Новый закон об украинском языке будет носить карательный характер, заявил Косачев. Только за два дня языковому омбудсмену Украины поступило около 100 обращений от граждан по профильным вопросам, и «он пообещал действовать решительно, читай: карательно», сообщил сенатор.

Такая стратегия нарушает целостность украинского государства изнутри, подрывает братство наших народов, говорится в заявлении Совфеда. «Мы призываем так называемых союзников Украины осознать свою ответственность за происходящее и повлиять на украинские власти», – отметил глава комитета. Российские представители в ПАСЕ и ПА ОБСЕ обязательно поднимут этот вопрос на очередных сессиях, подчеркнул он.

Постановление о заявлении было принято верхней палатой парламента единогласно. Документ будет направлен в европейские и международные институты, пообещала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Накануне аналогичное заявление подготовила Государственная дума РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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