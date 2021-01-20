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Среда, 20 января 2021, 13:07 мск

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Ситуация патовая: 70% российских регионов ушли бюджетный «минус»

Совокупный дефицит бюджетов регионов России по итогам 2020 года достиг 762,2 млрд рублей. По предварительной информации Казначейства, из 85 субъектов РФ экономический стресс затронул 58.

Как пишет РБК, с учетом всех федеральных трансфертов самые высокие значения расходов по отношению к доходам в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%). В список также попала Удмуртия (-16%), Ямало-Ненецкий округ (-14%), Башкортостан (-14%) и Архангельская область (-14%). Чтобы профинансировать обязательства, многим регионам пришлось тратить накопленные резервы и наращивать долги.

Фактический дефицит бюджета Кемеровской области на 1 января 2021 года составил 42 млрд рублей, для его финансирования регион пошел на дополнительное увеличение госдолга на 6 млрд рублей (до 39,2 млрд), а для покрытия оставшегося разрыва «проедал накопления».

Тюменская область также закрывала 38 млрд рублей фактического дефицита за счет остатков на своих счетах. Удмуртия увеличила госдолг на 9,2 млрд рублей, профинансировав 60% фактического дефицита на 15,5 млрд рублей.

При этом стоит отметить, что такая патовая ситуация наблюдается даже при рекордном объеме трансфертов из федерального бюджета в регион, который вырос на 56% и составил 3,698 трлн.

По оценкам экспертов, «экономическая география» кризиса связана с отраслями, которые наиболее всего пострадали от коронавирусного кризиса. Поскольку значительный негативный эффект был связан с падением внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг, кризис сильнее затронул крупные города и регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках.

Как считают аналитики, в 2021 году многим субъектам придется наращивать долги, чтобы профинансировать дефицит бюджета. В регионах со слабыми бюджетами или слабым восстановлением доходов, а также в регионах с крупной экономикой и низкой долговой нагрузкой в 2021 году будет зафиксирован наибольший рост долга.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.01.21

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