Спасибо за локдаун: в центре Москвы закрылось почти 200 заведений общепита

В 2020 году в центре Москвы 455 организаций было закрыто из-за коронавирусных ограничений. Согласно данным исследования международной консалтинговой компании JLL, почти половина из них – заведения общественного питания, пишет РБК.

По данным аналитиков, в столице закрылось 208 заведений общепита – это на 35% превышает аналогичный показатель 2019 года. Как пояснил руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев, этот сегмент больше всех пострадал из-за введенных ограничений. «Новизна ситуации, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность влияли на решения собственников помещений и арендаторов», – отметил он.

По словам аналитика, точки, расположенные в центре столицы, сильнее других пострадали от локдауна, так как в период ограничений столкнулись с большим снижением трафика и туристического потока, чем заведения, расположенные на периферии.

Как полагают эксперты, значительная часть арендных помещений в центре города будет простаивать, так как число закрывшихся заведений в полтора раза превысило число открывшихся. Уже сейчас количество свободных помещений на центральных торговых улицах повысилось до 15,5%, рост вакантности продолжится и в первой половине 2021 года.

При этом, как отмечается, арендодатели вынуждены снижать цену. Сильнее всего за год стоимость аренды снизилась на Арбате – на 21% до 75 тысяч рублей за кв метр, Тверская-Ямская потеряла в стоимости 19%, Покровка – 13%.

Напомним, в конце марта 2020 года в Москве были введены ограничения на работу заведений общепита. Летом мэрия постепенно начала их снимать, но осенью на фоне роста заболеваемости власти вновь пошли на некоторые ограничения. Так заведения должны работать с системой QR-кодов для посетителей, а также закрываться после 23:00.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.01.21

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