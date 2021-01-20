Лишение гражданства и работа в «пражском супермаркете» – Пригожин предложил вариант наказания для Навального

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил несколько вариантов наказания для Алексея Навального, требовавшего на Западе ввести антироссийские санкции. Как считает бизнесмен, инцидент явно был организован иностранными спецслужбами, а заявление оппозиционера переходит все границы.

Бизнесмен предложил применить опыт СССР и лишить Навального российского гражданства и выслать из страны. Именно так в Советском Союзе поступали с предателями родины, работавшими на иностранные государства.

«В Советском Союзе была хорошая традиция – лишать гражданства и отправлять с голой жопой по миру», – заметил предприниматель.

Он уверен, что подобная мера наказания подходит и для Навального. Основатель ФБК (признан иноагентом) предал свою страну, призывая ЕС ввести санкции против России, что могло бы негативно сказаться на уровне жизни россиян, добавил бизнесмен.

«Так, чтобы российский народ жил победнее, а американские олигархи банковские счета набивали и радовались, глядя, как этот псевдополитический маньяк гадит в собственной стране», – отметил предприниматель.

Сейчас Навальный находится в СИЗО в ожидании суда по делу «Ив Роше». Блогер регулярно нарушал условия испытательного срока и может быть осужден на реальный срок.

«Пусть Навальный проживет остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги», – подытожил Евгений Пригожин.

Ранее ситуацию с Навальным прокомментировали многие известные россияне. Например, дизайнер Артемий Лебедев уверен, что Навальный намеренно вернулся в Россию, чтобы казаться героем.

«Скорее всего, ему впаяют реальный срок, чтобы он три годика посидел в тюрьме и это для героя нормальный сюжет. Нельзя быть героем, не преодолев полосы препятствий. Когда тебя чуть было не убили – это очень круто для биографии. Когда ты вернулся и тебя тут же сажают в тюрьму, это тоже круто для биографии».

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Навального поддерживают западные спецслужбы, а иностранное вмешательство в дела России недопустимо.

«У всех должно быть понимание, что все, что он делает – за этим стоят иностранные спецслужбы. И наша задача – не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил их политику», – отметил Володин.

Суд над Навальным состоится 2 февраля.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 20.01.21

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