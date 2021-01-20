Мэрия Москвы запретила 100-тысячный митинг в поддержку Навального

Мэрия Москвы запретила проводить 23 января митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Организаторы акции планировали вывести до 100 тысяч человек. Поводом для отказа стали меры по борьбе с коронавирусом.

Власти столицы рассмотрели уведомление о митинге, направленное представителями Либертарианской партии. «Мы подавали на субботу и только что получили ответ, что в связи с ковидом нам дают отказ», – цитирует РБК представителя партии Михаила Светова.

Либертарианская партия России намеревалась провести митинг на проспекте академика Сахарова в Москве, акцию планировалось посвятить демонстрации несогласия россиян с преследованием Навального и протесту против политических репрессий.

Уведомление о митинге было подано в мэрию Москвы 18 января, говорится в телеграм-канале партии. Документ подписали трое членов руководящего комитета Московского отделения партии

Как сообщал «Новый День», вернувшийся 17 января в Россию оппозиционер был задержан прямо в аэропорту «Шереметьево», а на следующий день арестован на «выездном» заседании суда, которое прошло прямо в отделе полиции в подмосковных Химках.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.01.21

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