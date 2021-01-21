российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 января 2021, 11:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Перерезала горло: в центре Москвы сиделка убила 82-летнюю бабушку

В Москве задержана 31-летняя сиделка по подозрению в убийстве своей 82-летней подопечную. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 20 января в жилом доме в Угловом переулке. В квартире было обнаружено тело пожилой женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области шеи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении преступления была задержана сиделка. На допросе она полностью признала свою вину и сказала, что решение об убийстве пришло к ней внезапно.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как уточняет «РЕН ТВ», по предварительным данным, бабушка сделала замечание сиделке, после чего та перерезала женщине горло.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.01.21

NASA сократит число сотрудников, работающих в России. / В КНР ученые нашли белок для создания лекарства от Covid-19. / В Москве отменили часть противоковидных ограничений – указ Собянина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Ожоги 90% тела: в Москве девушка во время ссоры пыталась сжечь своего знакомого

Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил 6 лет тюрьмы за разбитое окно в офисе «Единой России»

В Москве готовили к продаже 10 млн использованных перчаток: возбуждено уголовное дело

Состоял на учете психиатра: в Москве мужчина напал на полицейских с ножом и был застрелен на месте

Боялись рассказать родным: в Москве педофил несколько месяцев насиловал двух школьниц

Подсадил на наркотики: СКР завершил расследование дела гибели девочки

Избил и выстрелил в лицо: в Москве начальник напал на подчиненного за отказ от работы в выходной

Спровоцировали массовую драку: в Москве оштрафованы два бойца ММА

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,