Перерезала горло: в центре Москвы сиделка убила 82-летнюю бабушку

В Москве задержана 31-летняя сиделка по подозрению в убийстве своей 82-летней подопечную. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 20 января в жилом доме в Угловом переулке. В квартире было обнаружено тело пожилой женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области шеи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении преступления была задержана сиделка. На допросе она полностью признала свою вину и сказала, что решение об убийстве пришло к ней внезапно.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как уточняет «РЕН ТВ», по предварительным данным, бабушка сделала замечание сиделке, после чего та перерезала женщине горло.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.01.21

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