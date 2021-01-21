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Четверг, 21 января 2021, 11:53 мск

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В пресс-службе «Конкорда» опровергли причастность Евгения Пригожина к компании «ПродФутСервис»

Фото: rtvi.com

«ПродФутСервис» занимается организацией питания в школах Подмосковья, где накануне произошло массовое заболевание детей. Ранее несколько СМИ сообщили недостоверную информацию о связях бизнесмена с данной фирмой.

В компании «Конкорд» прокомментировали материалы СМИ, в которых ООО «ПродФутСервис» связали с Евгением Пригожиным. Согласно заявлению пресс-службы «Конкорда», бизнесмен не имеет никакого отношения к указанной фирме. «Некоторые СМИ некорректно интерпретируют информацию, появившуюся в сети относительно ситуации с отравлением детей в Красноармейске. Формулировки, используемые в этих интернет-изданиях, не соответствуют действительности. Приведённые данные о связях компании «Конкорд» с вышеуказанной организацией являются вымышленными», – отмечено в сообщении.

Представители пресс-службы подчеркнули, что компания «ПродФутСервис» не является подразделением «Конкорда» и не находится под управлением или влиянием Евгения Пригожина. Также в сообщении призвали журналистов тщательно проверять информацию перед её обнародованием. «Сведения, содержащиеся в публикациях изданий Readovka, «Коммерсант» и «Эхо Москвы», вводят читателей в заблуждение и должны быть удалены. Юридическая служба компании «Конкорд» уже готовит соответствующий иск в суд на издание Readovka за статью, содержащую недостоверные факты», – указано на официальной странице пресс-службы компании «Конкорд».

Ранее стало известно, что в двух школах Подмосковья произошло массовое заболевание детей. Более 90 учащихся школ № 3 и № 4 в Красноармейске накануне пожаловались на плохое самочувствие. По предварительным данным, причиной недомогания мог стать ротавирус, так как к медикам обратились и некоторые родители. Питание в указанные учреждения поставляет компания «ПродФутСервис». Пищеблоки в школах продезинфицировали, инцидент в настоящее время расследуют Следственный комитет и прокуратура.

Москва, Екатерина Попова

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