Коронавирусный кризис: малый и средний бизнес потерял оборот на 2,8 трлн рублей

В России по итогам 2020 года малые и средние предприятия (МСП) потеряли 2,8 трлн рублей оборота. Согласно прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), в случае продолжения или ужесточения ограничительных мер, связанных с угрозой коронавируса, в 2021 году потери в этом сегменте могут вырасти еще на 1 трлн.

Как пишут «Известия», наибольшие потери МСП понесли после снятия ограничительных мер – в третьем квартале 2020 года. По оценкам экспертов, это связано со снижением доходов населения и ухудшением ожиданий по длительности пандемии.

Наибольший объем средств потеряла оптовая торговля – там оборот упал с 6,7 трлн до 5 трлн рублей. Как отмечают аналитики, хотя число предприятий малого и среднего бизнеса значительно не изменилось, количество работников, занятых в МСП, в 2020 году могло уменьшиться на 1,1 млн человек.

Между тем в минэкономразвития РФ, комментируя выводы экспертов, заявили, что численность сотрудников в малом и среднем бизнесе по итогам прошлого года оказалась на 170 тысяч больше, чем в 2019-м. В министерстве считают, что деятельность МСП была относительно стабильна, в том числе благодаря увеличению доступности кредитов и снижению размеров страховых взносов вдвое.

В Центробанке признали, что задолженность МСП по кредитам за 10 месяцев 2020 года выросла на 17% и достигла 5,54 трлн рублей. При этом, с точки зрения регулятора, программы поддержки, в том числе займы на выплату зарплаты и на возобновление деятельности, способствовали поддержанию объемов кредитования и способствовали уменьшению средней суммы кредита.

Согласно стрессовому сценарию НРА, в 2021 году оборот малых предприятий может сократиться на 1 трлн, по базовому – вырасти на 1,3 трлн рублей. Эксперты отмечают, что вероятность их реализации будет зависеть от ситуации с пандемией.

Как сообщал «Новый День», еще летом 2020 года стало известно, что значительная часть МСП не смогли в полной мере воспользоваться антикризисными мерами государственной поддержки. Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов еще в июле сообщил, что восемь из десяти опрошенных контрагентов признались, что не вошли в список пострадавших от кризиса или системообразующих предприятий. 58% компаний не попадают под мораторий, а о реальном получении мер поддержки сообщили лишь около трети субъектов МСП. Отсрочку по уплате платежей по кредитным договорам на шесть месяцев без процентов смогли получить 32% компаний, субсидии по оплате труда работников из расчета МРОТ на работника – 30%.

11 января глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки льготного кредита для малого и среднего бизнеса. Согласно документу, ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ на 2,75%.

15 января министр финансов Антон Силуанов предупредил, что после вынужденного смягчения правительство готовится вернуться к «нормальной» бюджетной политике. «Конечно, в прошлом году пришлось несколько смягчить свою политику. Это абсолютно оправдано. Но постоянно так быть не может. Мы поставили себе задачу к 2022 году выйти на нормальную бюджетную политику», – сказал он.

Москва, Александра Быстрицкая

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