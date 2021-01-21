Суд отказался приобщить к делу материалы юристов Навального по иску Пригожина

Сегодня, 21 января, в Люблинском районном суде Москвы состоялось судебное заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина против главы «Фонда борьбы с коррупцией»* Алексея Навального.

После того как блогер допустил ряд клеветнических высказываний в адрес бизнесмена, последний был вынужден обратиться в суд, чтобы в правовом поле отстоять свою честь и деловую репутацию.

В ходе заседания адвокаты Навального заявили, что его высказывания были основаны в том числе на информации из Сети, и попросили приобщить эти источники к делу. Судья отклонил ходатайство, сославшись на то, что данные из Интернета не является весомым доказательством. После этого адвокаты ответчика попросили перенести заседание, и теперь оно состоится 16 февраля.

Напомним, Евгений Пригожин не впервые подает в суд на Алексея Навального за клевету и оскорбления. В общей сумме по десяти искам он требует взыскать с блогера 77 млн рублей.

* Фонд борьбы с коррупцией признан в РФ организацией, исполняющей фунции иностранного агента

Москва, Светлана Антонова

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