Эксперт указал на признаки ротавируса в симптомах недомогания детей Красноармейска

Массовое заражение детей в школах №3 и №4 города Красноармейска прокомментировал Ярослав Куликов, санитарный врач компании «Полар» – поставщика питания и соисполнителя контракта в этих образовательных учреждениях.

По его словам, после получения информации о заболевании детей было начато эпидемиологическое расследование причин массового заболевания учащихся школ.

«Сотрудниками ФБУЗ ФМБА проведена проверка пищеблоков, отобраны смывы, суточные пробы готовых блюд, которые дети кушали в столовой. Замечаний к срокам годности, условиям хранения продуктов, нарушений технологии приготовления блюд не выявлено», – отметил специалист.

По его мнению, причиной массового заболевания может быть ротавирусная инфекция, но делать какие-либо выводы можно только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.

Первые симптомы появились у детей в понедельник, а уже во вторник, по словам Куликова, родители учеников начали обращаться за медицинской помощью. При этом количество заболевших детей с симптомами кишечной инфекции стремительно увеличивалось. Также сейчас регистрируются случаи заболеваний вне школы.

Говоря об особенностях ротавирусной инфекции, Куликов указал на ее выраженную сезонность – осень-зима. Вирус имеет повышенную устойчивость при воздействии низких температур:

«Понижение температуры накануне, обильный снегопад как раз и могли способствовать возникновению и распространению инфекции, дети катались на санках, играли в снежки».

Ротавирусная инфекция проявляет достаточную стойкость к хлорированию, выдерживая в водопроводной воде до двух месяцев и от 10 дней до месяца – на внешних поверхностях. Источниками заражения, по словам врача, могут выступать продукты питания, в частности, молоко и молочные продукты, а также грязные руки. Но процесс приготовления пищи в школах сопровождается термической обработкой, поэтому заражение посредством продуктов маловероятно. Основным же источником заражения, по мнению Куликова, является инфицированный человек, который может и не догадываться о наличии у себя заболевания, перенося его бессимптомно:

«Для ротавирусной инфекции характерно внезапное проявление симптомов кишечной инфекции, которые проходят в течение нескольких суток с момента начала заболевания, что подтверждается удовлетворительным состоянием детей, у которых симптомы появились в первые дни вспышки».

Эксперт уточнил, что опрос детей не выявил общих продуктов, которые могли бы выступить безусловным источником заражения. Все дети ели разные блюда, а некоторые вовсе не посещали столовую.

По статистике ВОЗ, ротавирусная инфекцией ежегодно болеют свыше 25 миллионов человек. В России заболеваемость ротовирусом может достигать 8-9 тыс. на 100 млн. По мнению врача, в группе риска прежде всего относятся дети дошкольного возраста:

«Болеют в основном дети от 6 месяцев до 5 лет. Особенно подвержены заражению дети до 3 лет. А это дети, которые не посещают детские учреждения. А в организованных коллективах, где увеличиваются контакты между большим количеством детей в классах, общими санузлами, коридорами, данная инфекция очень быстро распространяется аэрогенным и контактно-бытовым путем, что еще раз подтверждает, что от данной инфекции никто не застрахован».

По данным Минобразования Московской области, 96 учащихся 3-й и 4-й школ Красноармейска обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. По факту инцидента СК и прокуратура проводят проверку.

Москва, Светлана Антонова

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