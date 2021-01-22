Защита Навального обжаловала его арест в Мособлсуде

Адвокаты Алексея Навального обжаловали его арест в Московском областном суде. Об этом сообщается на странице оппозиционера в «Фейсбуке». Апелляция подана сегодня, в документе говорится, что статья, на которую сослался Химкинский суд, к Навальному применена быть не может.

«Алексея Навального лишили свободы по статье, которая просто неприменима к нему (как и к любым другим условно осужденным), – сказано в сообщении. – Это понимает любой юрист, любой судья и вообще кто угодно, кто откроет и полистает УПК».

В тексте апелляционной жалобы говорится, что, вынося решение о продлении ареста Навальному, суд руководствовался несколькими статьями Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов, которые в данном ситуации к оппозиционеру не относились. В частности, речь в этих статьях идет об осужденных, нарушивших порядок отбывания исправительных работ, обязательных или принудительных работ, и оштрафованных. Однако Навальному ни одно из этих наказаний не назначалось – он был приговорен к лишению свободы сроком на три с половиной года условно с испытательным сроком в пять лет.

«Таким образом, судья Морозова вышла за рамки внесенного незаконного представления, удовлетворила требование, которое перед ней в представлении не ставилось, и удовлетворила требование, не предусмотренное уголовно-процессуальным законом», – говорится в документе.

Адвокаты оппозиционера попросили отменить постановление Химскинского городского суда об аресте Навального, и указали, что он сам желает принять личное участие в заседании суда апелляционной инстанции.

Как сообщал «Новый День» вернувшийся 17 января в Россию оппозиционер был задержан в аэропорту «Шереметьево», а на следующий день арестован на «выездном» заседании суда, которое прошло прямо в отделе полиции в подмосковных Химках.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.01.21

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