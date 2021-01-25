В Москве полиция начала проверки по жалобам пострадавших на акции 23 января

В Москве полиция проводит проверки по жалобам граждан, обратившихся за медицинской помощью после акции 23 января. Всего в столичных больницах насчитали 43 пострадавших, пять из них подростки.

«После акции 23 января ряд граждан обратились в медицинские учреждения за медицинской помощью, в частности некоторые из них, по их словам, получили травмы от сотрудников правоохранительных органов. По факту их обращений проводятся проверки», – сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. По его словам, некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация.

При этом ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что все участники акции были отпущены из больниц домой. Всего медицинская помощь потребовалась 38 мужчинам и женщинам от 18 до 55 лет. Кроме того, травмы получил пятеро подростков, младшему из них 13 лет. Врачи обнаружили у обратившихся травмы головы, ушибы, переломы и растяжения.

Издание «Медиана» опубликовало рассказы семерых пострадавших участников акции. Все они были избиты людьми в форме сотрудников правоохранительных органов. Так, 49-летний юрист по гражданским делам Виктор Липатов получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки: по его словам, полицейский ударил его дубинкой, когда он уже шел в метро – а после удара по голове последовал удар по руке. «Как юрист я вам скажу, что никакого действия это заявление в полицию не возымеет, поскольку лицо неизвестное – оно скрыто за балаклавой и шлемом, оно так и останется, это лицо, неизвестным, – считает Липатов. – Жетонов на них не было, установить вообще никак не получится. Но они действовали жесточайшим образом».

24-летняя активистка Либертарианской партии Мария Исаева получила ушибленную рану правой теменной области головы и ушиб правого лучезапястного сустава. «Передо мной оказался хиленький дедок, я попыталась быстро его за свою линию сцепки отогнать и как раз повернулась – мне пришелся удар по голове», – рассказала она. После этого девушку ударили дубинкой по голове еще трижды.

17-летний студент обратился к медикам с ушибленной раной головы, его также ударили дубинкой – а перед этим, по его словам, один из сотрудников ОМОН подобрал разбитую бутылку и швырнул ее в стоявших на площади людей. 21-летнего студента Василия Сурова силовики задержали на Пушкинской и ударили головой об стенку автозака, врачи обнаружили у него открытую рану века и окологлазничной области, ссадину брови и гематому век левого глаза.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 25.01.21

«Иркут» решил выкупить «забракованные» ирландцами SSJ100. / Из-за массовых отравлений детей в российские школы придут прокуроры. / Меньше 20 тысяч заболевших: в России снижается суточная выявляемость Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»